ÕPETAJATE STREIK | Regionaalminister Madis Kallas: maal hariduse kättesaadavuse piiramine ei ole mingi lahendus

See on murettekitav, kui kergekäeliselt antakse välja sõnumeid, et kui tõmbame maal elu koomale, siis meie probleemid justkui lahenevad. Õpetajate streigi saatel on Eesti tipp-poliitikud korduvalt kommenteerinud, et üks võimalik lahendus (raha leidmiseks) on väiksemate maakoolide sulgemine. Mida peaksid nende piirkondade inimesed, lapsed ja lapsevanemad, keda see otseselt puudutab, sellistest signaalidest arvama?