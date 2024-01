KOSMOSEKOPTERI LÕPP: Marsil infot kogunud ajalooline lennumasin sai pöördumatult kahjustada

„See tähelepanuväärne helikopter lendas kõrgemale ja kaugemale kui me kunagi ette kujutasime ning aitas NASA-l teha seda, mida me kõige paremini oskame – muuta võimatu võimalikuks,“ sõnas NASA juhi Bill Nelson „järelehüüdes“. Ingenuity (tõlk. leidlikkus) näol oli tegemist ajaloolise vahendiga, kuna see kujutas endast esimest lennumasinat mõnel teisel planeedil. NASA teatel lendas see plaanitust 14 korda kaugemale ning 33 korda kauem.