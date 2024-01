KEERULISED KÕNELUSED: Hollandi valimised võitnud Geert Wilders on valitsuse moodustamisega hädas

Kahtlemata tekitavad potentsiaalsetes liitlastes kõhklusi Geert Wildersi varasemad väljaütlemised ja seisukohad. Teatavasti soovib ta keelustada Hollandis mošeed, koraanid ja islamikoolid ning saata välja kurjategijaid, kellel on topeltkodakondsus. Samuti on ta heietanud mõtet korraldada referendum Euroopa Liidust lahkumiseks ehk n-ö Nexit. Euromeelsete parteide jaoks on see aga suureks ohumärgiks – isegi, kui Wilders on viimasel ajal „pehmenenud“ ja mõned plaanid kõrvale heitnud.