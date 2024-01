KULTUURIPÄRAND VÕI OHTLIK KIVIKUHIL: ainulaadset korstent tahetakse lammutada

Rahandusministeeriumil on mure. Mullu loobus Väike-Maarja vallavalitsus Rakke alevikus aastatel 1910–1913 ehitatud lubjatehasest, nüüd kuulub see riigile. Tehase rajas Eesti soost mees nimega Karl Kaddak (1859–1940). Ringahjud ja 65meetrine korsten tegid selle suurimaks omasuguseks tehaseks tsaari-Venemaal. Valla arengukavas on varemeid nimetatud maailmas ainulaadseks.