Urmas Reinsalu: asjakohane on algatada umbusaldusavaldus peaministrile

Isamaa tegi selle ettepaneku juba aasta lõpul, nüüdseks takistab valitsuse juhtimiskriis juba kogu ühiskonna toimimist. Loodan, et see käik annab julgust ka väiksematel koalitsioonipartneritel seista lahenduse leidmise eest, et järgmisel nädalal saaksid lapsed kooli minna.

Kui umbusalduse ettevalmistamine ja hirm, et sellega võivad ühineda väiksemad koalitsioonipartnerid survestab peaministrit lahendust leidma, on see iseenesest positiivne tulemus. Praegune vastasseis ja selle jätkamine ei vasta kuidagi Eesti ühiskonna huvidele, vaid mõjub lihtsalt kiusuna. Aeg on see segadus lõpetada moel või teisel.“