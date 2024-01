ÕL VIDEO | Kolonel Eero Rebo: Venemaa kasutab Il-76 allakukkumist ära infosõjas. Võimatu öelda, mis selle pardal oli

Luhanski suunal on jaanuarikuu jooksul olnud varasemaga võrreldes oluliselt rohkem rünnakuid. Lisaks jalaväele on kasutatud ka rohkem soomustehnikat.

„Venemaa relvajõud hoiavad seal küll initsiatiivi, aga edenemine on olnud marginaalne. Lähinädalatel näeme tõenäoliselt, et Belgorodi ja Harkivi oblasti piirimaadel üritab Venemaa rünnata ka sealt, et tõmmata ära ukrainlasi peamise rünnaku all olevalt Kupjanski suunalt,“ ütles Rebo.

Donetski suunal on kõige aktiivsemat tegevuskohad Bahmut, Avdijivka ja Donetski ümbrus. „Selgelt on rünnaku põhirõhk Avdijivkal, kus on väidetavalt Putini üksusi nähtud ka luure ja erinevate manööverosadena linnas sees. See ei tähenda seda, et nad oleksid suutnud läbi murda või takistaksid Ukraina relvajõudude logistikat,“ sõnas Rebo.

Zaporižžja suunal on aktiivne lahingutegevus ja see käib peamiselt Velõka Novosilkast lõuna pool. Kummalgi poolel seal edu ei ole.

Hersoni suunal on Dnepri idakaldale loodud ukrainlaste sillapea, mis jätkuvalt püsib. See tõmbab Vene vägede jõudu ja vahendeid enda peale.

„Kuna Vene Föderatsioon ei võta osa rahvusvahelisest lennundusintsidentide uurimisest, siis täpselt öelda, mis seal pardal oli, on täna kahjuks võimatu,“ kommenteeris Rebo transpordilennuki Il-76 allakukkumist. „Ma kindlasti usun seda, et see lennuk kukkus alla. Ma kindlasti näen mustrit, kus seda üritatakse ära kasutada informatsioonivõitluses ja tekitada ukrainlastes teatud ebakindlust lennukite allalaskmisel.“