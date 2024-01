Allilmajuhi Jokkeri parem käsi läks prokuratuuriga kokkuleppele

Grupeeringu peamised kuritegelikud teod olid majandus- ja varavastased. Ramjalga süüdistatakse kuritegeliku ühenduse loomises ning üheksat inimest sellesse kuulumises. Süüdistuse kohaselt lõi ta nn Jokkeri kuritegeliku ühenduse, värbas sinna liikmeid ja juhtis ühenduse tööd. Havamile, keda on peetud Jokkeri paremaks käeks, esitati süüdistus kuritegelikku ühendusse kuulumises ja sinna liikmete värbamises. Süüdistuse põhjal tegutses ühendus oma liikmete kaudu nii Eestis kui ka Soomes ja omas mõlema riigi kuritegelikus maailmas autoriteeti. Kümnest süüdistatavast kaheksa viibivad praegu vahi all ja kuritegudega saadud tulu konfiskeerimise tagamiseks on arestitud enam kui 400 000 euro väärtuses vara.

Eelmisel nädalal peeti seoses asjaga Harju maakohtus eelistung. Mitmed süüalused on läinud prokuratuuriga kokkuleppele, sealhulgas Havam. Kokkuleppe peab kinnitama kohus. Kui kuritegelikku ühendusse organiseerimise eest võib karistada 5–12 aastase vangistusega, on Havami karistus tunduvalt alla keskmist määra. „Arvestades kliendi paragrahvi raskust, saime prokuratuuriga sõlmitud väga mõistliku kokkuleppe,“ sõnas kaitsja, vandeadvokaat Raiko Paas Õhtulehele.