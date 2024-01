ELURIKKUSELE MÕELDES: tulevikumetsi rajades peab metsaomanikul olema pikk plaan

Kliimamuutused dikteerivad üha enam seda, kuidas me peaksime oma metsi majandama. Viimasel kümnendil oleme näinud väga selgelt, kuidas kliimamuutuste otsesed ja ka kaudsed tagajärjed on Eestis metsa räsinud. On viimane aeg muuta seniseid praktikaid ja majandada metsa tulevikku vaatavalt, et sobituda sellesse muutuvasse pilti.