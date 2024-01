SÕJAKOKKUVÕTE | Ukraina luure: allakukkunud lennukis pidid olema hoopis Vene vipid

Allakukkunud Vene sõjalennukit ümbritseb endiselt sõjaudu. Moskva väidab endiselt, et pardal olid Ukraina sõjavangid ja et Kiiev tulistas õhumasina pihta. Samas osutavad vaatlejad, et rusude ümber polnud märkigi arvukatest laipadest või kehaosadest (Kremli sõnul oli pardal 65 sõjavangi) ning mõned lennuki nimekirjas olnud inimesed olid juba varem Vene sõdurite vastu välja vahetatud.