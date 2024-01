JUHTKIRI | Presidendi vastuvõtt pole eraüritus, millest kergekäeliselt loobuda, kui elu suusad risti ajab

Presidendi vastuvõtt pole eraüritus, millest kergekäeliselt loobuda, kui elu suusad risti ajab. Peaminister kui riigi tähtsuselt kolmas inimene ja täidesaatva võimu kõrgeim esindaja on osa riigist. Ta esindabki seal mitte vaid iseennast, vaid kõiki täitevvõimu kandjaid, isiklikest solvumistest ei tohiks siin juttugi olla.

Kaja Kallas üritab küll põhjendada kutsest loobumist sooviga olla riigikogu kui rahva kõrgeima esindusorganiga solidaarne – ennäe, temal, peaministril, on nii suur hing, et ta eelistab koos riigikogulastega peenest peost eemal olla! Tegelikkus, mida paljudes kuluaarides suurema või väiksema aplombiga sedastatakse, on aga märksa pragmaatilisem: mis aated ja võrdsusenõudmine, pigem oli see ootamatu kurtmine peost eemale jäämise pärast peaministrile mugav ettekääne ise piinlikku olukorda vältida – kujutate ette, mis näoga hõljuks koos Kallasega presidendi kätt suruma mees, kelle idaraha skandaal oma abikaasale ja kodumaale jama kokku keeras?

Sellistes olukordades peaks aga mõtlema, et niisugustele üritustele ei kutsuta tingimata sellepärast, et keegi on meeldiv mõtte- ja vestluskaaslane, vaid ikka sellepärast, kui oluline on tema töö, ametipost ja inimesed, keda ta esindab. Kallase puhul oleks see ka heaks viisiks meenutada riigipeale, kelle käes on Eestis tegelik jõud.

Sarnase vea tegi muide 2020. aastal ka (nüüd juba endine) kaitseliidu ülem, kes jättis minemata presidendi vastuvõtule roosiaias, sest talle ei sobinud mõni teine kutsutud külaline. Ega sellelegi hea pilguga vaadatud – on ju, millest õppida?