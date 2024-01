MASKITEHASE MILJONID JA LUKSUSAUTOD: kuidas Jokkeri jõuk uhkete autodega edvistas

Kuritegeliku ühenduse juhtimises süüdistava Valeri Ramjala ehk Jokkeri kriminaalasja materjalid näitavad, et päriselus on võimalik uhke hübriid Bentley endale istumise alla saada ise kopikatki välja käimata. Isegi kiiruskaamerate trahvide tasumine polnud jõugujuhi mure. Kuidas see võimalik on ja millised võivad olla parajasti kohtus kokkuleppekaristusele lootva Jokkeri tulevikuplaanid, loe allolevast loost.