JAHIMEHED RIIGI SUNNIGA HÄDAS: „Peame laskma 73 siga, aga meil pole neid kuskilt võtta!“

„Praegu on lumi maas ja meil on üks jahimees hästi aktiivne. Ta teeb ülepäeva kogu jahimaale tiiru peale. Sõidab autoga 50 kuni 60 kilomeetrit, mootorsaaniga, lennutab drooni, kõnnib 10 kuni 15 kilomeetrit,“ kirjeldab Läänemaa Kasari jahiseltsi üks juhte Kulno Rehkalt, kuidas metssigu otsitakse jahimaadel kui nõela heinakuhjast, et keskkonnaameti kehtestatud nõuet täita. „Käskkirjas ei ole jäetud võimalust, et kui sul loomi pole, siis sa seda [küttimismahtu] ei täida.“