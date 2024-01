PRESIDENDI VASTUVÕTT | Lauri Saatpalu: kui inimesed tervet valitsejarahva klassipilti ei näe, pole see veel lõpp

Äärelinna on jõudnud kuuldused, et lossirahvas olla ülalinnas pahane. Nimelt pole president neid sugugi kõiki valimatult aastapäeva pidusse kutsunud, aga mõnelgi juba kleidile paan juurde lastud lõigata, teisel pintsakunööbid edasi õmmeldud. Tundus ju, et spektaakel, suupiste ja joorupijook ning presidendi raha eest tellitud pasunakoori saatel reilendrit lasta on saadikute vääramatu iidne pärisõigus.