OTSUS TEHTUD! Peaminister Kallas: solidaarsusest riigikoguga mina presidendi vastuvõtule ei lähe

President ei kutsunud sel aastal vabariigi aastapäeva vastuvõtule kõiki riigikogu liikmeid. Kallas tunnistas, et ehkki tal ei ole põhjust praegust parlamenti armastada, ei lähe ta vastuvõtule solidaarsusest nendega.

„Me oleme parlamentaarne riik ja seetõttu on parlament äärmiselt oluline. Mul, kes ma seal kogu aeg rappida saan, pole mingit põhjust seda parlamenti armastada. Aga see ei ole mitte sellest lähtuv. See on lähtuv meie riigikorrast,“ ütles Kallas.

Kallas rõhutas, et parlament valib nii peaministri kui presidendi.

„Kas parlamendisaadikud otseselt meeldivad või ei meeldi, ei puutu sellesse, et tegemist on vabariigi aastapäevaga, kus põhiseaduslikud institutsioonid, riigikogu liikmed, on minu arvates ka olulised. Aga ma saan aru, et see ei ole jälle populaarne teema ja riigikogu liikmeid ei tohiks siinkohal kaitsta. Aga jah, mina, solidaarsusest, ei lähe,“ kinnitas ta.

Rahandusminister Mart Võrklaev ütles, et tema plaanib vastuvõtule minna. „Tegemist on Eesti Vabariigi sünnipäevaga. Eks president peab ise põhjendama, miks ta on mingi otsuse teinud. Õigeks ma seda ei pea,“ märkis Võrklaev.

Terviseminister Riina Sikkut nentis, et tal on õpetajate streigi ajal kummaline selliseid teemasid arutada. „Tähtsam oleks selle 10,8 miljoni leidmine, et streik lõppeks. Aga nagu ma eile kinnitasin, siis ma lähen presidendi vastuvõtule. Tegelikult olen üllatunud, kui palju kriitikat presidendi valikud on pälvinud,“ ütles ta. Sikkut lisas, et vabariigi aastapäeva saavad tähistada kõik Eesti elanikud ja presidendil on vabadus otsustada, keda ta peole kutsub. Sikkuti arvates võiks vabalt peole kutsuda ka 800 õpetajat.