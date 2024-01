PRESIDENDI VASTUVÕTT | Mart Soidro: Kaja Kallase loobumisest võib aru saada. Kaamerad piidleksid nagunii vaid tema abikaasat

„Sel presidendil puudub igasugune arusaamine parlamentarismist. Kui sigatsetakse, paneb ta kõik ühte patta või pigem süüdistab ohvrit, kui tunnustab institutsiooni, hakkab suva järgi valikuid tegema. Ja tal ei paista olevat ainustki nõunikku, kes riigist aru saaks, mitte uudiskünnisest,” kirjutas Jürgen Ligi sotsiaalmeedias. Suva järgi valiku tegemise all peab Ligi ilmselt silmas seda, et peole kutsuti riigikogu juhatus, fraktsioonide esimehed ning komisjonide esimehed ja aseesimehed, mitte aga Ligi kolleegi Kalle Grünthalit, kes on samuti olnud aktiivne ja kõikvõimalikel teemadel söakalt sõna võtnud.