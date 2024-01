KAS SEEKORD LÄHEB ÕNNEKS? Valitsus otsustas krüptoärimehed jälle USA-le välja anda

Justiitsminister Kalle Laanet teatas pressiteate vahendusel, et valituse hinnangul ei esine Ivan Turõgini ega Sergei Potapenko väljaandmise suhtes välistavaid ega piiravaid asjaolusid. Nii jõudiski valitsus järeldusele, et nende väljaandmine USA-le on põhjendatud, kooskõlas õigusriigi põhimõtetega ega riiva nende õigusi ebaproportsionaalselt.