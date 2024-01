VIDEO | Kaja Kallas: tänan õpetajaid suure knopka eest, mille nad on pannud valitsuse pinkidele

Peaminister Kaja Kallas kinnitas, et valitsus on saanud õpetajate sõnumid selgelt kätte. „Peame lõpuks ära tegema need reformid, mida aastakümneid ei ole haridussüsteemis tehtud. Reforme on terve pundar. See ei saa olema lihtne ega populaarne. Teeme need reformid ära sellepärast, et see on hädavajalik. Mitte ainult meie haridussüsteemi jätkusuutlikkuse pärast, vaid ka selleks, et meie õpetajad ei vajuks koorma all kokku,“ ütles Kallas.

Üheks osaks probleemide puntrast on eestikeelsele haridusele üleminek, millega juba intensiivselt tegeldakse. See on ka valitsuskabinetis pärastlõunal arutelu all.

Kallas peab oluliseks seda, et haridusele kulutatakse 6,2 protsenti SKTst, mis on rohkem kui teistes Euroopa riikides.

„Me ikkagi ei suuda selle juures maksta õpetajatele normaalset palka. Need kulud, mis samalaadsetes haridussüsteemides on, läheksid siiski rohkem õpetajate palkadesse. Analüüs, mis valmib maikuuks, on sisuliselt haridusvaldkonna eelarverevisjon, mille eesmärgiks on detailideni teada saada, kuhu raha ikkagi läheb,“ seletas Kallas.

Kallas rõhutas, et siinjuures tuleb kaasa saada omavalitsused, kellest sõltub, et see raha ikkagi õpetajateni jõuaks.

„Me ei saa lahendada ühtegi pärisprobleemi tulekahjusid kustutades,“ ütles Kallas, et vaja on pikaajalist reformi. „Loodan ka õpetajate mõistvale suhtumisele ja tänan selle suure knopka eest, mida õpetajad on pannud valitsuse, meie kõikide pinkidele. Igal juhul ma luban, et see valitsus ei otsi vaipa ega luuda, et neid probleeme kuidagi vaiba alla pühkida. Vastupidi, me tahame need probleemid ära lahendada, et haridussüsteem oleks jätkusuutlik ja paari aasta pärast ei peaks õpetajad jälle streikima,“ rääkis Kallas.