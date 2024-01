PETTUS! Kiirtoiduketi nimel pakutakse imeodavat einet, pärast läheb kontolt maha kopsakas summa

McDonald’s on olukorrast teavitanud politseid ning palunud vastavat sisu blokeerida, kuid probleem püsib endiselt. ”Tuletame meelde, et McDonald’si toitu saab tellida vaid restoranist, ametlikust McDonald’si äpist või meie partnerite, toidukullerfirmade Wolt ja Bolt rakendustest. Meie ametlik veebileht on www.mcdonalds.ee ning kogu kampaaniatega seonduv info on leitav ainult sellelt lehelt. Seega klikkides reklaamile, kontrolli tähelepanelikult üle veebiaadress, kuhu sind suunatakse. Kui oled sattunud taolise kelmuse ohvriks, palume pöörduda politseisse,” ütles McDonald’s Baltikumi tegevjuht Vladimir Janevski.