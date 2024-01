Riigikogu toetusrühm võõrustab Tiibeti delegatsiooni

Üritust juhib riigikogu Tiibeti toetusrühma esimees Juku-Kalle Raid.



„On oluline, erakordne ja uhke võõrustada Tiibeti kõrgeid esindajaid Eesti parlamendis, kuhu nad meie Hiinaga seotud pelguse ja mõttekrambi tõttu harva sattuvad,“ ütles riigikogu toetusrühma esimees Raid. „Eestile paljuski sarnase saatusega Tiibetit peavad toetama kõik vaba maailma demokraatiad.“



“Ametliku kuulamise sisuks on ettekanded Hiina Rahvavabariigi poolt okupeeritud Tiibeti traagilisest hetkeolukorrast ning täpne ülevaade asjaoludest, miks Tiibet pole iial olnud osa Hiinast,“ kirjutavad korraldajad.



Tiibeti toetustegevuste koordinaator Eestis Roy Strider rõhutas, et Eesti ja tiibetlaste head ning väärikad sidemed aitavad kõigi väikerahvaste vabadust edasi kanda. „Mõlemad maad ja rahvad on kannatanud suurematest vendadest naabrite tõttu, kes on soovinud võtta pisemate üle liiga suurt kontrolli,“ märkis Strider. “Unikaalne Tiibet, sügava kultuuri, vaimsete õpetuste ning hapra ja ainulaadse looduse varamu on hoolimatu suurvõimu raudse kanna all hävimas. Meie ei saa tänases maailmas enam endale lubada halle ja ükskõikseid seisukohti autoritaarsete riikide vastuvõetamatu käitumise asjus.“



Üritust korraldab riigikogu Tiibeti toetusrühm. Riigikogu Tiibeti toetusrühma kuuluvad saadikud kõikidest riigikogus esindatud erakondadest, väljaarvatud Keskerakonnast.



Dr Michael van Walt van Praag on riigisiseste rahuprotsesside vahendaja ja nõustaja ning rahvusvahelise õiguse ja rahvusvaheliste suhete professor. Ta töötas Ida-Timori välisministri ÜRO vanemnõustajana riigi iseseisvumisel ning aastatel 1985–2011 Tema Pühaduse dalai-laama büroo õigusnõunikuna. Rahvusvaheliste suhete ja õigusteaduse professor Princetoni Kõrgkoolide Instituudis ning Rooma, Delhi, San Francisco ja Monterey ülikoolides. Aastatel 1991–1998 töötas Michael Esindamata Rahvaste Organisatsiooni peasekretärina.



Lau Hon-Shiangi esivanemad pärinevad Hiina Guangdongi provintsi Hua maakonnast. Ta sündis ja õppis Singapuris. Ta omandas bakalaureusekraadi Singapuri ülikoolist 1969. aastal ja doktorikraadi ärijuhtimise erialal Põhja-Carolina ülikoolist Chapel Hillis 1973. aastast. Ta oli alates 1980. aastast Washingtoni osariigi ülikooli ärijuhtimise professor, aastast 1987 Oklahoma osariigi ülikooli professor ja Hongkongi linnaülikooli operatsioonide juhtimise õppetooli juhataja. Shanghai JiaoTongi ülikool ja Shanghai TongJi ülikool omistasid talle 1981. ja 1985. aastal konsulteeriva professori tiitli. Ta läks 2011. aastal ennetähtaegselt pensionile, et pühendada oma aega Hiina ajaloo uurimisele.



Tema Ekstsellents Penpa Tsering vannutati Sikyong'iks – Tiibeti kõrgeimaks valitud poliitiliseks juhiks – ametisse 27. mail 2021 ametlikul tseremoonial, mida juhtis Tema Pühadus 14. dalai-laama, kes 2011. aastal oli loovutanud kogu 400. aastase poliitilise võimu dalai-laama institutsioonilt Tiibeti keskadministratsiooni (CTA) otsevalitud juhile. Sikyong Penpa Tsering asus Tiibeti vabadusliikumist juhtima kogemustega, mis on saadud eluaegsest aktiivsest teenistusest Tiibeti riiklikes huvides Tiibeti demokraatia, kodanikuühiskonna osaluse, diplomaatiliste suhete ja Tiibeti tutvustamispüüdluste edendamisele nii riiklikul kui ka rahvusvahelisel tasandil. Hr. Penpa Tsering tegutses õpilasjuhina kooli- ja ülikooliaastatel, seejärel mitu aastat kodanikuühiskonna juhtrollis enne 20 aastat Tiibeti parlamendiliikmena, sealhulgas kaks ametiaega parlamendi esimehena ja pärast seda Tiibeti diplomaatilise esinduse juhina Washingtonis.



„Tiibeti tuleviku kindlustamine“ on Sikyong Penpa Tseringi poliitiline missioon lisaks sidusa ja elujõulise tiibeti diasporaa säilitamisele ning CTA õiglase ja reeglitel põhineva juhtimissüsteemi tugevdamisele. Alates juhtima asumisest on ta teinud palju rahvusvahelisi reise, et teha koostööd valitsuste, meedia, akadeemiliste ringkondade, avalik-õiguslike asutuste ja mitmepoolsete koostöövormidega, püüdes parandada narratiive ja poliitikat, et taastada Tiibeti ajalooliselt sõltumatu staatuse tunnustamine, mis aitaks kaasa Hiina juhtkonna sisulisele osalemisele Tiibeti-Hiina rahuläbirääkimistel. Praegu on töös sellekohane USA Kongressi seaduseelnõu Tiibeti kohta, mille vastuvõtmisel on eeldatavasti rahvusvaheline mõju.



Sonam Tsering Frasi on Tema Pühaduse dalai-laama esindaja Londonis, kes juhib Tiibeti esindust Ühendkuningriigis, Iirimaal, Põhja-Euroopas, Poolas ja Balti riikides. Ta on ka Hiina-Tiibeti dialoogi läbirääkimiste Tiibeti töörühma liige. Tiibeti eksiilparlamendi liikmena esindas ta aastatel 2001–2011 tiibetlasi Euroopas ning oli teerajaja Tiibeti parlamendidelegatsioonide ja nende Briti kolleegide vahetusprogrammis Londoni ja Dharamsala vahel. Tema teised varased rahvusvahelised tegevused hõlmavad Tiibeti-teemalise rahvusvahelise juristide konverentsi korraldamist 1993. aastal ja Hiina-Tiibeti dialoogi konverentsi ühiste seisukohtade leidmiseks 1997. aastal. Hr Sonam Tsering Frasi on Institute of Chartered Accountants, Institute of Directors, the Royal Institute of International Affairs- Chatham House, and the Royal Society of Astronomy instituutide liige. Frasi on sündinud Lääne-Tiibetis, Rawangis.