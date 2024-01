Kelmusesüüdistusega kohtu ette saadetud Kert Kingo: ma pole seadust rikkunud

Süüdistuse kohaselt esitas Kert Kingo riigikogule hüvitamiseks advokaadibüroo arveid, millele olid märgitud erinevad riigikogu liikme tööga seotud konsultatsiooniteenused. Prokuratuur väidab, et esitatud arved ei ole tõesed.

„Riigikogu liige saab ise otsustada, millised kulutused on tema tööga seotud ja vajalikud ning kuuluvad seeläbi seaduse alusel hüvitamisele. Juhindudes seadusest, palusin hüvitada endale riigikogu liikme tööga seoses tekkinud vajalikud kulud, mis seondusid minu kui riigikogu liikme au ja hea nime kaitsmisega ning tööga riigikogus,“ selgitas Kingo Õhtulehele. „Mulle esitatud süüdistusega seoses on oluline märkida, et juba 23.11.2015 avaldas Postimees riigiprokuratuuri ametliku seisukoha seoses kuluhüvitiste väidetava põhjendamatu kasutamise ning vastava tegevuse karistatavusega. Artiklis toodi välja, et riigikogu liikmete kuluhüvitiste kasutamise õiguspärasuse analüüs taandub mõistetele „riigikogu liikme töö“ ja „tööks vajalikud kulutused,“ räägib Kingo.

„Need mõisted peavad riigiprokuratuuri selgituste kohaselt sisustama aga riigikogu liikmed ise nende tööd reguleeriva seadusandluse ning eetiliste väärtuste ja normide süsteemi kaudu,“ kõneleb Kingo. „Riigiprokuratuur nõustus väitega, et kuluhüvitiste süsteem vajaks avalikkuses tõusetunud olukordade ning juhtumite valguses ilmselt ülevaatamist ning õiguslikku analüüsi. Samuti tõdes riigiprokuratuur, et kuluhüvitisi puudutav õiguslik regulatsioon ei ole piisavalt selge, et saaks tuua kaasa kellegi kriminaalvastutust omastamises või kelmuses.“ Eeltoodut silmas pidades on Kingole esitatud süüdistus tema sõnul vastuolus riigiprokuratuuri varasemate seisukohtadega ning näitab kriminaalmenetluse poliitilist motiveeritust.