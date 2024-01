Ebaseaduslik metsaraie: Maa-amet nõuab Konju Kitsefarmilt kahju hüvitamist

Maa-amet saatis Postimehe teatel jaanuari alguses osaühingule Konju Kitsefarm kirja, milles juhtis tähelepanu, et aastatel 2020–2022 on farmile rendile antud kolmel maatükil ebaseaduslikult metsa raiutud, väärtuses üle 12 000 euro. Rendilepingu järgi tulnuks igasuguse raie tegemiseks küsida eelnevalt luba maa-ametilt. Martin Repinski müüs farmi aprillils 2022 Renno Nurmelale. Kiri on adresseeritud OÜ Konju Kitsefarmi omanikule Renno Nurmelale, kuigi farmile rendile antud maatükkidel raiuti ebaseaduslikult metsa ajal, mil ettevõte kuulus veel eelmisele omanikule, kunagisele maaeluministrile ja endisele Keskerakonna liikmele Martin Repinskile. Seaduse mõistes ei ole vahet, kes on ettevõtte omanik, kui ettevõttele rendile antud maatükil pannakse toime rikkumine – selle eest vastutab firma, sõltumata sellest, kas omanik on vahepeal muutunud.

Konju Kitsefarm OÜ on jaanuari alguses teatanud maa-ametile, et ei ole võimalik esitatud kahjunõuet kogu summa ulatuses koheselt tasuda ning nad tegid ettepaneku summa tasuda 36 kuu jooksul maksegraafiku alusel.

Kuna Maa-amet nõustus kahjusumma tasumisega maksegraafiku alusel ning osaühing Konju Kitsefarm on juba asunud kahjunõuet tasuma, puudub maa-ameti teatel vajadus pöörduda selles küsimuses politsei poole.