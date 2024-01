JUHTKIRI | Lõukoerte Eesti: luuakse olukord, mille puhul nunnutatud lemmik kasvab omanikul üle pea ja hakkab ise karjajuhiks

„Ärge kartke, ta ei hammusta!“ See on vist üks neist lausetest, mida inimesed kõige vähem usuvad. Eks paljud meist ju teavad, kui õudne on olla, kui avalikus ruumis lahtiselt silkav koer sind nuusutama tuleb. Sel hetkel käivituvad meist paljudel ürgsed hirmud. Paraku on küllaldaselt neidki erandeid, kus seesama illikuku paljastab kihvad, et suruda need talle ohtlikuna tunduvale tegelasele kintsu, olgu see siis inimene või teine koer.