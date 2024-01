Murdjakoerte ohver: need mõned minutid tegid mind hingelt palju aastaid vanemaks

Teisipäeval mõistis Tartu maakohus eluohtliku tervisekahjustuse tekitanud koerte perenaise Monika Antoni süüdi ja saatis ta kaheks kuuks vangi. Sandra kasuks mõisteti välja üle 100 000 euro hüvitisigi. Ohver on otsusega rahul kasvõi seetõttu, et vanglakaristus võib mõtlema panna needki inimesed, kelle arvates on nende lemmikud ohutud kaisuloomad.

„Ilmselgelt ei korva minu tervisele tekitatud kahju ükski karistus, aga see on signaal, et loomaomanike sellisel suhtumisel on käegakatsutavad tagajärjed. Kui inimene saab tingimisi vanglakaristuse ja talt ei ole ka tsiviilhagiga midagi võtta, siis sisuliselt ongi karistada saanud vaid magama pandud koerad, kes tegelikult süüdi ju polegi. Süüdi on ikkagi loomaomanik oma suhtumisega,“ räägib Sandra.