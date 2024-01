KOHTUVAIDLUS JÄTKUB: kas murdjakoerte omanikule mõistetud rekordkaristus jääb püsima?

Eesti kohtusüsteemis on teinekord nii, et maakohus on ühel arvamusel, ent hiljem muudetakse see otsus ringkonnakohtus või riigikohtus. Näiteks 2021. aastal mõisteti Saaremaal autoga kolm inimest surnuks sõitnud Andres Reinart süüdi mõrvas, kuid hiljem muutis ringkonnakohus otsust ja mõrvarist sai liiklusroimar. Kas ka nüüd võib minna nii, et murdjakoerte omanik Monika Anton pääseb järgmises astmes kergema karistusega?