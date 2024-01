VAPPER POMMIKOER JA RÖÖVITUD PESUKARU: 700 päeva kestnud sõjas on olnud oluline roll ka loomadel

Ukrainas on täitunud täiemahulise sõja puhkemisest 700 päeva. 700 päeva kannatusi. 700 päeva verd ja pisaraid. Ent sõda ei puuduta ainult inimesi, vaid ka loomi. Viimased on iga võimaliku valemiga vaid süütud kõrvalkannatajad. Kogu traagika kõrval on kerkinud esile ka kangelasloomi, kellel on mõlema osapoole propagandas oluline roll.