Eesti üldhaigla saab uue juhi

Raplamaa Haigla nõukogu esimees Agris Peedu rõõmustas, et dr Piret Sell leidis COVID-pandeemiaga tee tagasi arstitöö juurde ning leiab nüüd uue väljakutse Raplamaa haigla juhtimises. Dr Sell esitas Raplamaa haigla nõukogule visiooni haigla edasisest arengust, mille järgi Raplamaa haigla tegevus on suunatud eelkõige tervishoiualase turvatunde suurendamisele kogukonnas ja tervisenäitajate paranemisele. Dr Sellist saab haigla juhatuse liige kolmeks aastaks.

Dr Sell on lõpetanud Tartu ülikooli arstiteaduskonna 1994. aastal. Ta on alates 2020. aastast töötanud regionaalhaiglas järelravi keskuse juhataja-ülemarstina ja palliatiivravi keskuse juhataja rollis. Varem on ta teinud kliinilisi uuringuid, juhtinud Zentiva Balti riikide ja põhjamaade üksust ja Sanofi äriüksust Suurbritannias, Balti riikides ja Eestis.

Haigla nõukogu leidis üksmeelselt, et senine haiglajuht dr Pille Mukk on panustanud oluliselt haigla arengusse. Dr Mukk jätkab regionaalhaiglas sisehaiguste kliiniku juhtimist: „Mul on rõõm haigla „üle anda“ tugeva meeskonnaga ning tean, et nii juba realiseerunud kui ka alles alustatud arendused viiakse edasi ikka sama eesmärgiga, et tagada maakonna inimestele terviseturvalisus läbi kohaliku haigla.“