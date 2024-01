JAANUS KARILAID | Kallas on oma kujutlustes nagu kannatav pimeda ajastu teadlane, kes tahab progressi, aga keda kiusavad taga vaimupimedad

Iga kord, kui tundub, et Kaja Kallase ja Mart Võrklaeva tandem on oma ülbuse tippu jõudnud ja enam hullemaks minna ei saa, suudavad nad taas üllatada. Võrklaev arvab, et kui inimesel on auto, on ta piisavalt rikas, et aidata valitsusel saamatult koostatud riigieelarve auke lappida. Peaminister aga on õpetajate streigi ajal taas oma tuttavasse rolli naasnud ehk mängib ristile löödud märtrit, mille ta Idavedude skandaalis omaks võttis ja mis on talle hirmsasti meeldima hakanud.