SAHKERDAMINE ERAKOOLIDE RAHAGA: haridus- ja teadusministeerium ühe käega kuldab, teisega aga koonerdab

Haridus- ja teadusministeerium on jaganud erakoolidele tegevuskulutoetust ilma, et nood oleks täitnud kõiki rahastamise eeldusi. Teiselt poolt aga ilmneb, et enamus erakoole saab tänavu sama linna või valla munitsipaalkoolidest vähem raha, ehkki ideeliselt nad peaksid saama võrdselt.