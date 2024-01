KRAABIB SILMA! Infokütid protestivad: Eesti tanklates lehvitatakse Venemaa lippu

Salakaval külg

„Venemaa lipul keelemenüüs on veel üks salakaval külg: see annab mõista, et vene keel on otseselt seotud Vene riigiga,“ kirjutasid vabatahtlikud esmaspäeval Propastopi portaalis. „Nii levitatakse Eestile kahjulikku arusaama, et Venemaal on õigus esindada kõiki vene keelt rääkivaid inimesi. Seda Russkii Mir'i ehk Vene Maailma propagandanarratiivi kasutab Putini režiim agressiooni õigustamiseks ja vaenu külvamiseks kõigis naaberriikides.“