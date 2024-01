LIIA HÄNNI: „Põhiseaduse tegemisel oli kõneks risk, et populaarsust nautiv president võib riigikogu kui institutsiooni positsiooni nõrgendama hakata.“

Nagu võiski arvata, meeldib presidendi otsus jätta osa riigikogu liikmeid vabariigi aastapäeva vastuvõtule kutsumata, väga paljudele. Kuna nii praegune, kui kõik varasemad iseseisvuse taastanud Eesti presidendid (v.a. President Meri 2. ametiaja 1. vastuvõtt), on Riigikogu liikmeid kutsega austanud, siis tundus, et sellest on kujunenud Eesti kui parlamentaarse riigi traditsioon. Aga ei, sest sel aastal ei jätku kõigi rahvaesindajate jaoks ruumi. Teema tundub lausa pisiasi julgeoleku, õpetajate streigi ja teiste riigielu keerukuste taustal. Aga kas ikka on?