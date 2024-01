JÄRJEKORDNE VÕIT: Donald Trump alistas parteisisese konkurendi ka New Hampshire'i eelvalimistel

Kolmapäeva ennelõunase seisuga on vabariiklaste New Hampshire'i osariigi eelvalimistel kokku loetud umbes 90% häältest. Donald Trumpi edu Nikki Haley ees on võiduks piisav (54,6% vs 43,2%). Ilmselt lootis Haley, et kirdeosariigi suur sõltumatute valijate hulk viib ta võiduni, ent see oli valearvestus. Ajalugu tegi hoopiski Trump, kellest sai esimene vabariiklane, kes on võitnud nii Iowa kui ka New Hampshire'i eelvalimised 1976. aastast saati ehk ajast, mil need kaks osariiki paigutati valimiskalendri algusesse.