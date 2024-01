Võltsimises süüdistatav advokaat esitas riigiprokuröri peale kaitsepolitseisse kuriteokaebuse

Kaebuse põhjal on Vahur Verte võltsinud kohtule esitatud taotluses advokaadibüroo läbiotsimiseks loa saamiseks andmeid ja loonud asjaoludest ebaõige ettekujutuse. Advokatuuriseaduse põhjal on advokaadi ja kliendi vahelised teabekandjad puutumatud ning kuigi see puutumatus on kaitstud põhiseadusega, rikkus prokuratuur Traadi sõnul käesoleval juhul neid nõudeid. „Kaebuses on viidatud tõenditele ja nendest nähtuvatele asjaoludele, mis viitavad sellele, et prokurör pidi advokaadibüroo läbiotsimiseks loa saamise taotlust koostades olema teadlik taotluses kirja pandud väidete ja faktide ebaõigsusest,“ selgitas ta.

Traadi ütlust mööda tuleb kahetsusväärse faktina märkida, et riigiprokuratuur ei ole isegi õiguskantslerile saadetud taotluses, mis sisaldas ettepanekut võtta riigikogu liikmelt Kert Kingolt saadikupuutumatus ära, hoiduda valetamisest. „Nimelt: taotluse lõpposas on prokuratuur märkinud, et kõikides kriminaalasjas esitatud süüdistuses märgitud tsiviilasjades tehtud kohtuotsused on jõustunud, mistõttu on prokuratuuri hinnangul võimalik ja vajalik kõnealust kriminaalmenetlust jätkata kohtumenetluses. See väide ei vasta aga tõele,“ sõnas ta. „ Kõik taotluses nimetatud tsiviilasjad ei ole jõudnud lahendini isegi mitte käesolevaks ajaks, rääkimata ajast, mil taotlus õiguskantslerile esitati, see on 20.07.2023. Nimelt on ühes kõnealuses asjas siiani pooleli menetlus riigikohtu tsiviilkolleegiumis.“