Siseminister ei poolda Elmar Vaheri karmi ettepanekut: prefektuuride arvu ei kärbita

Endine politseijuht Elmar Vaher käis „Vikerhommikus“ välja mitu karmi ettepanekut, kuidas sisejulgeoleku valdkonda reformida: ta paneks kinni Paikuse politseikooli ja viiks mitme eriala Sisekaitseakadeemias õpetamise üle avalik-õiguslikesse ülikoolidesse ning nelja prefektuuri asemel jätaks ta alles kolm, liiklusjärelevalves asendaks ta politseinikud tehnoloogiaga, vahendab ERR.

Siseminister Lauri Läänemetsa sõnul on tänane strateegia kogu Sisekaitseakadeemia õppetöö koondada kolme asukohta – Tallinn, Narva ja Väike-Maarja. Seega pikas perspektiivis läheb Paikuse sulgemisele - praegu veel ei oska täpselt öelda, millal, teatas ta Õhtulehele. Tema sõnul Paikusel toimuv õppetöö oma sisus ju ei lõppe – see lihtsalt viiakse asukoha mõttes üle. See omakorda eeldab, et meil on enne vajalikud eeldused ja tingimused täna Paikusel toimuva õppetöö jätkumiseks mujal loodud.

Lisaks sellele, et Paikuse õppekompleks on amortiseerunud, puuduvad seal ka võimalused sellisel tasemel õppekeskuse rajamiseks, nagu me soovime – puuduvad piisavad võimalused nii autodroomi, drooniõppe kui ka metsa-ala kadunute otsingute väljaõppeks, lausus minister. „Väike-Maarjast arendame seevastu ühe Euroopa kaasaegseima siseturvalisuse õppekompleksi, kus oskusi saavad omandada ja lihvida nii õppurid kui tegevteenistujad, rääkis minister. „Prefektuuride osas lähtub ministeerium PPA ettepanekutest ning usaldan sellistes küsimustes PPA tänast juhtkonda. Arutelusid prefektuuride arvu vähendamisest ei ole meil olnud,” kinnitas siseminister.

Mis puudutab erialade ümberkorraldamist avalik-õiguslikesse ülikoolidesse, jääb õppetöö sisu ja vorm ministri sõnul SKA juhtkonna otsustada.