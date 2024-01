Türgi parlament kiitis heaks Rootsi liitumise NATOga, Orbángi lubas seda toetada

Rootsi alliansiga liitumise poolt hääletas 287 saadikut, vastu oli 55. Järgmisena saadab parlament dokumendi president Recep Tayyip Erdoğanile, kes peab selle lõplikult allkirjastama. Ta on mõista andnud, et vastutasuks ootab ta nõusolekut Türgi soovile hankida riigile F-16 hävitajaid. Seni on selles osas kõhelnud mõned USA poliitikud, kes muretsevad Türgi ja tolle naabri Kreeka mitte just kõige roosilisemate suhete pärast.