SÕJAKOKKUVÕTE | Ameeriklaste eelnõu

Valge Maja riikliku julgeolekunõunik John Kirby (pildil) rääkis, et järgmised kuud on Ukraina jaoks kriitilised. Samal ajal saab Venemaa endiselt abi Iraanilt ja Põhja-Korealt, sealhulgas ballistiliste rakettide näol. Lisaks on venelased hakanud ise tootma droone ja muid relvasüsteeme, vahendab Unian. Kirby kinnitas, et USA valitsus on keskendunud Ukraina võidule. President Joe Biden kutsus kolmapäevasel kohtumisel USA kongressi liidrite ja komisjonide esimeestega üles viivitamatult vabastama rahalised vahendid Ukrainale edasiseks abistamiseks. Senati vabariiklaste juht Mitch McConnell ütles, et eeldab, et senat kaalub järgmisel nädalal kahepoolset kokkulepet nii Ukraina kui ka USA piirijulgeoleku rahastamise kohta. Eelnõu näeb ette üle 60 miljardi USA dollari suurust toetust Ukrainale, 14 miljardi USA dollari suurust toetust Iisraelile ja sama palju meetmetele ebaseadusliku rände vastu võitlemiseks USA lõunapiiril. See viimane punkt on vabariiklaste suur soov.