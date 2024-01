GALERII | ENNEOLEMATU JA SUURSUGUNE: Emajõele kerkib pirakas lava

„Mul on Tartus perekond, kus kasvab kaks puudega last, peres on vanaemad. Miks me peaks tulema külmal talveõhtul vaatemängu vaatama?“ küsib reporter. „Järelikult teil on ideaalne perekond!“ rõõmustab Heigo Teder. „Tahame pakkuda kogu teie pere liikmeskonnale midagi. Oleme programmi pannud kokku nii esitajate kui ka erinevate sihtgruppide vaates väga erinevaid kunstilisi žanre!“ Mis siis toimumas on?