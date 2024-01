ÕPETAJATE STREIK | Liisa Pakosta: ka koolidirektoril on kohustused ehk koolijuhi kümme käsku

Tõsi, mõõdutundetult oma lapse eest seisev või ka teistpidi - puhta ükskõikne lapsevanem võib olla õpetaja jaoks tubli ports närvilist lisatööd. Tegelikult on lahendused seadustes kirjeldatud ja need seadused on praegugi kehtivad. Õpetajat peab kaitsma koolijuht ja seda õpetajate õigust pole vaja muuta, sest see on juba olemasolev õigus, isegi streigituhinas. Kooli omanik, enamasti omavalitsus või riik, võib sõlmida lepingu üksnes koolijuhiga, kes õpetajat seadusi järgides kaitseb. Tuletame meelde, kuidas täpsemalt: