JUHTKIRI | Streik pole koolivaheaeg! Kasutaks lapsevanemate abiga seda aega selleks, mida koolides lisaks tundidele niikuinii tehakse

„Head vaheaega siis,“ olla kuskil koolilapsed reedel üksteisele rõõmsalt soovinud. Teistes peredes huugab telekas ja nutiseade hommikust õhtuni, isegi koeraga unustatakse vahepeal väljas käia. Paljud koolilapsed suhtuvadki streiki nagu taevast kukkunud vabadusse – vanemad on tööl, õpetajad nõuavad õigusi, neil on aga vaba põli.

Ent see suhtumine võib väga valusalt kätte maksta – koroonaajast ju mäletame, kui keerukas oli hiljem uuesti järje peale saada. Pole midagi teha, tuleb lapsevanematel ise mõisa (loe: valitsuse) poolt lohisema lastud kooliköis üles tõsta. Ega lapsi pea ainult koolitunnis õpetama, kasutaks seda aega siis selleks, mida koolides lisaks tundidele niikuinii tehakse. Igas klassis või koolis on vanematest aktiiv, kes aitaks tegevusi korraldada ja kontrollida, et päris sobimatud inimesed alaealiste manu ei satuks.

Lisaks saab korraldada töövarjupäevi, kus ühe asemel paar-kolm hoolealust, et lapsed saaksid ettekujutuse, mis ühe või teise asja õppimisest kasu võiks olla. Kui vanema(te) töökohta juhib vähegi arusaaja inimene, kes õpetajaid toetab, tuleks see välja küll. Kui õpetajatel on raske (muidu nad ju ei streigikski), paneme siis neile kõik koos õla alla! Ei lähegi laste õpiaeg päris kaotsi ja ikka parem kui pehmes tugitoolis istudes viriseda, et mis nüüd saab ja miks keegi ei tee.