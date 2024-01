Kohus ei vabasta kurikamõrvarit: see riivaks kannatanute õiglustunnet

Harju maakohus otsustas teisipäeval, et Vjatšeslav Bajuk (41) ei pääse enne tähtaega vabadusse, mis sest, et vangla ja prokurör selles probleemi ei näe. „Ta kannab karistust väga raskete eluvastaste kuritegude sooritamise eest mitme kannatanu suhtes ning talle mõistetud liitkaristusest on ta praeguseks ajaks ära kandnud üle 13 aasta ja nelja kuu. Mida rängemad kuriteod on süüdimõistetu toime pannud, seda ettevaatlikum on kohtul põhjust tema tingimisi enne tähtaega vabastamisel olla.“ Kohus leidis, et sedavõrd raske kuritöö puhul ja veel ajal, kui kurjategijal on aastaid karistust kandmata, riivaks tema vabastamine ka kannatanute ja nende lähedaste õiglustunnet. Niisiis jääb Bajuk vangi, sest karistuse eesmärk pole veel täidetud.