Aruküla põhikoolis kõlab koolikell, aga tunde ei toimu | Direktor Avo Möls: „Streik on streik. Õpetajad peavad enda eest seisma.”

Aruküla põhikooli ümber on vaikne. Parklas on vaid paar autot ja koolimaja akendel on suur silt „Streik“. Kooli direktor Avo Möls lükkab kiiresti ümber kuuldused, et koolis käib tegelikult õppetöö. „Streik on streik,“ kinnitab direktor.