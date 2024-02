LINNAR PRIIMÄGI | Viletsad sõnasepad osutuvad nüüd üleliigseks – mida saab teha masin, seda pole inimesel mõtet teha

Vaat et oma pool sajandit tagasi, kui pärastine suur ärimees Marcel Vichman veel ülikoolis käis, tõi ta Edasi toimetusse masinaga tehtud värsse, mis ilmusid koos tema seletava tekstiga. Masinluule varasemat ajalugu valgustavas saatesõnas ütlesin juba toona välja mõtte, mis püsib aktuaalsena ka nüüd, kus laiemat avalikkust on haaranud lapsik imestus tehisintellekti ehk tehisaru (AI) võimaluste üle, just nagu oleks maailm eile sündinud.