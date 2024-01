ÕPETAJATE STREIK | Jaak Juske: juba ühiskonnaõpetuse tundides tuleks tõsta noorte teadlikkust streigiõigusest

Eesti ajaloo suurima õpetajate streigi lõppu ei paista ja nii mõtlen pedagoogina sellele, kuidas see meie ühiskonda muudab. Mida see meile õpetab? Eelkõige seda, et streik on demokraatlikus riigis, sh Eestis igati seaduslik vahend nõuda oma töö- ja palgatingimuste parandamist. Streikimist ei tohi karta või häbeneda.