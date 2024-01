EMADUS VS. KARJÄÄR | Brit Mesipuu: öeldi, et olen egoist, kui teen laste kõrvalt tööd, sest ei ole ööpäevaringselt neile olemas

Meie elu on täis valikuid ja kompromisse, kuid karjääri ja pere vahel valimine ei pea olema üks neist. Mul endal on kolm alaealist last. Esimene neist 12aastane tütarlaps, kaksikutest poiss ja tüdruk saavad aga kohe kaheksa-aastaseks. Ma nõustun, et lapse saamine toob kaasa muutusi elukorralduses ja see nõuab aega ning pühendumist, et kõik omavahel harmooniasse viia. Kuid kindlasti mitte ei tähenda lapse saamine automaatselt karjääri lõppu või väiksemaid ootusi oma edasisele tööelule. Sa ei pea endalt küsima – kas valin nüüd töö või lapsed.