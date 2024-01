Kohtutäitur müüb juba kolmandat korda Sangaste lossi

Eelmisel aastal üritas ta seda müüa alghinnaga 2,6 miljonit eurot. Enampakkumise tähtaeg oli 7. novembril kell 14, kuid huvilisi selleks ajaks ei tekkinud. „Enampakkumine nurjus ehk seekord jäi müümata. Nurjumise põhjus on see, et pakkumisi ei tehtud isegi alghinna ulatuses,“ ütles kohtutäitur Oksana Kutšmei ERRile. Siis läks loss taas müüki alghinnaga 2,1 miljonit eurot. Seegi enampakkumine nurjus. Pankrotihaldur, kohtutäituri abi Vladimir Kutšmei ütles Õhtulehele, et eelmisel nädalal kuulutati välja uus enampakkumine alghinnaga 1, 6 miljonit eurot.

Sangaste loss kuulus varem Sangaste vallale. Pärast haldusreformi liitus Sangaste vald Otepää vallaga ja loss libises keerulise skeemi abil erakätesse, märgib ERR. 2021. aasta suvel teatas prokuratuur, et saadab kohtusse Otepää endise vallavanema Kaido Tambergi ja abivallavanema Kajar Lepiku, süüdistades neid Sangaste lossi ärastamises ja teistes mahhinatsioonides valla varaga. Tamberg pani 2016. oktoobris Sangaste volikogule ette müüa valla enamusosalus Sangaste lossi haldavas osaühingus. Ostjaks oli MTÜ Sangaste Asundused. Väidetavalt võõrandati OÜ Sangaste Mõis vallale kahjuliku tehinguna.