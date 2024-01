GAZA SUMMUTATUD HÄÄL: Iisraeli kodanikke tapab Hamas, aga palestiinlased näivad lihtsalt surnuna maha kukkuvat

Wael Al-Dahdouhi on Al-Jazeera ajakirjanik Gazas. Tema poeg Hamza oli järginud oma isa samme ja asunud sama tööd tegema. 7. jaanuaril oli Hamza teel Rafahi „humanitaartsooni“, et kajastada sealset olukorda. Iisraeli armee tulistas tema auto pihta raketi, mille tagajärjel said surma nii 27aastane Hamza kui ka tema kaameramees. Hamza oli Waeli vanim poeg, aga ta polnud tema esimene kaotus Iisraeli rünnakutes. Wael kaotas oma abikaasa, poja, tütre ja lapselapse, kui Iisraeli rakett tabas 25. oktoobril nende kortermaja.