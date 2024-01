"NAŠE DELO PRAVOJE!*" Oleg Samorodni: Venemaal mugandub õigeusk üha enam Kremli propagandamüütidega

See, milles venelased on tõesti väga osavad, on propaganda ja müüdiloome. Kõigepealt mõtlevad nad välja mingi jama. Siis hakkab Kremli propagandatööstus seda jama lõpmatult kordama. Kõigepealt hakkab järjekordsesse propagandamüüti ise uskuma enamus Venemaa elanikke, sest nad on harjunud uskuma televiisorit, enamiku venelaste jaoks on televiisor juba ammu ajud asendanud. Pärast seda hakkavad Venemaa propagandamüütidesse uskuma ka eriti naiivsed välispoliitikud. Ja nende järel hakkab Venemaa propaganda klišeedes mõtlema juba osa välisriikide elanikkonnast.