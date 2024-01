Kristina Kallas: kui meil on sõda, siis riigikaitset ei lahendata ainult kaitseministeeriumi eelarvega

Esmaspäeval alanud haridustöötajate streigi lõpetamise hinnaks on 10,8 miljonit eurot. See on vajalik summa, et täita Eesti haridustöötajate liidu (EHL) tänavune nõudmine kasvatada õpetaja palga alammäär selle aastal 1836 euroni. Kallase sõnul ei ole valitsuses kokkulepet selle kohta, kust haridusministeeriumi kokku hoitud 8 miljonile veel kümnekas juurde haugata.