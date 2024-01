JUHTKIRI | Kutsest tõusnud tüli

Õrnema soo esindajatel on selleks eriti põhjust – teatavasti on Eestis kombeks tellida selleks vastuvõtuks igal aastal uus õhtutualett. Tegu on omamoodi kodumaise moetööstuse paraadiga, mida arvustatakse pikalt järele. Küllap on nüüdki juba paljud jõudnud kleidi ära tellida. Ja nüüd tuleb selle tegijatele raha ära maksta sellest sõltumata, kas tähtis kutse tuli või mitte!

„Alar Karisel juba puudub parlamendiga igasugune kontakt, ta ei tajugi parlamendi ja enese staatust, vaid lähtub isiklikest tunnetest ja mugavustest,“ pahandab riigikogu liige Jürgen Ligi. „Mille eest neile praegu kraanikausi alt võetud põrandapesulapiga vastu nägu löödi? /.../ Mõistan, et president soovis karistada ja alandada riigikogu. Aga ma ei ole kindel, et see muudab midagi paremaks,“ leiab Raimond Kaljulaid.

Kuidas asjad tegelikult on, teab kõige paremini muidugi president ise. Aga... Riigipeal on küll õigus esitada kutseid enda äranägemise järgi, kuid arvesse peab võtma sedagi, et see pole tema erapidu ning riigikogu ei saa eirata. Kõigi fraktsioonide esindajad on küll vastuvõtul kenasti kohal, nii et selles mõttes pole president ju riigikogu eiranud. Aeg on ka raske ja et raha õieti polegi, kuuleme valitsuse käest iga päev…