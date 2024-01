SÕJAKOKKUVÕTE | Turu pommitamine ja põlev naftahoidla

Venemaa väidab, et rünnakus okupeeritud Donetski turule hukkus 27 tsiviilelanikku. Süüdlaseks olla kohaliku nukuvalitsuse sõnul Ukraina sõjavägi. Sealkandis sõdiva Ukraina väeosa sõnul nemad seda rünnakut aga ei korraldanud ning et hukkunud ukrainlaste eest tuleks seega Venemaa vastutavaks võtta.

Leningradi oblastis asuva Ust-Luga sadama naftaterminalis puhkes pühapäeva varahommikul droonirünnaku järel ulatuslik tulekahju. Ettevõtte Novatek hallatav terminal asub Eesti piirist vaid mõnekümne kilomeetri kaugusel. Droonirünnakust põhjustatud tulekahju raskendab oluliselt Venemaa sõjaväelaste kütuselogistikat. Tuletõrjujatel kulus tule kustutamiseks enam kui kümme tundi. Külmakraadid kippusid kustutusvett ka jäätama. Reuters kirjutab, et terminali taas töölesaamine võib võtta nädalaid, kui mitte kuid. Üks allikas Ukraina luures kinnitas BBC-le, et rünnak oli julgeolekuteenistuse SBU erioperatsioon. Sõjauuringute instituut (ISW) kirjutas viimases luureraportis, et Leningradi oblasti õhutõrjesüsteemid ei pruugi olla Ukraina rünnakute tõrjumiseks kuigi hästi varustatud, sest need ei ole loodud lõuna pool tulevaid rünnakuid arvesse võtma.