NUTISEADMETA JÄÄVAD TÜHJAD PIHUD?! Nuputelefonide kasutajad peavad mitmetes poodides soodustustest suu puhtaks pühkima

Õhtulehele kirjutas murelik lugeja, kelle arvates diskrimineeritakse kaubanduskeskustes vanainimesi. Nimelt külastas tema vanaema eelmisel nädalal Tallinna ühes kaubanduskeskuses Sportlandi poodi, et lastele ja lastelastele kinke osta. Kassas küsiti eakalt proualt, kas ta on ka Sportlandi klient. Seni oli vanaproua saanud kliendisoodustust ID-kaardi põhiselt. Nüüd aga teatati talle, et soodustuse saamiseks tuleb kliendikaart telefonitsi registreerida. Vanaproual on aga nuputelefon ning nutitelefoni poole ta isegi ei vaata.